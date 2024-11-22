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Министр Германии: Производство и утилизация пластика приведет к эмиссии 3 Гт CO2 в год

Министр Германии: Производство и утилизация пластика приведет к эмиссии 3 Гт CO2 в год Производство и утилизация пластмасс приведет к эмиссии 3 гигатонн CO2 в год к 2050 году.
COP29
22 ноября 2024 г. 10:38
Министр Германии: Производство и утилизация пластика приведет к эмиссии 3 Гт CO2 в год

Производство и утилизация пластмасс приведет к эмиссии 3 гигатонн CO2 в год к 2050 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке на мероприятии в рамках COP29.

Она отметила, что при производстве, использовании и утилизации пластика выбрасывается значительное количество парниковых газов: "Данная проблема требует срочных мер на глобальном уровне. При сохранении подобной тенденции негативное воздействие на изменение климата усилится".

Министр добавила, что эффективное использование ресурсов и внедрение мер циркулярной экономики являются основными условиями сокращения выбросов парниковых газов, а переход на модели устойчивого производства может снизить спрос на энергию и сохранить природные ресурсы.

Лемке также подчеркнула, что правительство Германии продолжит наращивать международные усилия в борьбе с пластиковым загрязнением, и Межправительственный переговорный комитет (INC-5) сыграет важную роль в подготовке международного юридически обязательного инструмента (ILBI) для решения данной проблемы.

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Версия на английском языке German minister: Production and utilization of plastics will emit 3 gigatons of CO2 annually
Версия на азербайджанском языке Almaniyalı nazir: "Plastikin istehsalı və utilizasiyası hər il 3 giqaton CO2 emissiya edəcək"

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