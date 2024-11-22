Министр Германии: Производство и утилизация пластика приведет к эмиссии 3 Гт CO2 в год

Производство и утилизация пластмасс приведет к эмиссии 3 гигатонн CO2 в год к 2050 году.

Производство и утилизация пластмасс приведет к эмиссии 3 гигатонн CO2 в год к 2050 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке на мероприятии в рамках COP29.

Она отметила, что при производстве, использовании и утилизации пластика выбрасывается значительное количество парниковых газов: "Данная проблема требует срочных мер на глобальном уровне. При сохранении подобной тенденции негативное воздействие на изменение климата усилится".

Министр добавила, что эффективное использование ресурсов и внедрение мер циркулярной экономики являются основными условиями сокращения выбросов парниковых газов, а переход на модели устойчивого производства может снизить спрос на энергию и сохранить природные ресурсы.

Лемке также подчеркнула, что правительство Германии продолжит наращивать международные усилия в борьбе с пластиковым загрязнением, и Межправительственный переговорный комитет (INC-5) сыграет важную роль в подготовке международного юридически обязательного инструмента (ILBI) для решения данной проблемы.