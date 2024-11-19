Министр Бурунди: Инициатива "Бакинская Гармония" для фермеров позволит применять успешные практики

11:37

Климатическая инициатива "Бакинская Гармония" для фермеров объединяет все стороны сельскохозяйственного сектора и будет успешной.

Как сообщает Report, об этом заявил министр окружающей среды, сельского хозяйства и животноводства Бурунди Проспер Додико на мероприятии, посвященном запуску климатической инициативы "Бакинская Гармония" для фермеров, в рамках COP29.

По его словам, инициатива позволит применять успешные практики.

"Мы можем достичь Целей устойчивого развития, обеспечивая средства к существованию фермеров через меры по адаптации к изменению климата и смягчению последствий в сельскохозяйственном секторе во всем мире. Бурунди поддерживает сотрудничество, синергию, гармонизацию, и это очень важный подход", - отметил Додико.