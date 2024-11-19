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Министр: Азербайджан будет способствовать созданию систем здравоохранения, устойчивых к изменениям климата

Министр: Азербайджан будет способствовать созданию систем здравоохранения, устойчивых к изменениям климата В рамках COP29 министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Генри Клюге.
COP29
19 ноября 2024 г. 12:25
Министр: Азербайджан будет способствовать созданию систем здравоохранения, устойчивых к изменениям климата

В рамках COP29 министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Генри Клюге.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство здравоохранения, Мусаев указал на наличие эффективных взаимоотношений Азербайджана с международными организациями здравоохранения, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения.

Подчеркнув важность проводимой в Баку глобальной климатической конференции, он отметил, что Азербайджан, как организатор COP29, присоединился к Альянсу за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH) и будет выступать в качестве соорганизатора альянса в течение 2-х лет: "В качестве сопредседателя ATACH Азербайджан будет содействовать совместным усилиям по формированию климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения".

В завершение министр выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Ханс Генри Клюге отметил высокий уровень организации Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата: "Азербайджан всегда на самом высоком уровне достойно принимает и организует международные мероприятия, и COP29 не является исключением".

Подчеркнув актуальность тем, обсуждаемых в рамках COP29, директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что Конференция сторон является прекрасной возможностью для мирового сообщества объединить свои усилия по определению практических решений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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