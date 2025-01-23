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Минэнерго: Саудовская Аравия и Азербайджан совместно работают над проектами по повышению энергоэффективности

Минэнерго: Саудовская Аравия и Азербайджан совместно работают над проектами по повышению энергоэффективности Саудовская Аравия высоко оценивает успешное проведение климатической конференции COP29 в Баку.
COP29
23 января 2025 г. 12:05
Минэнерго: Саудовская Аравия и Азербайджан совместно работают над проектами по повышению энергоэффективности

Саудовская Аравия высоко оценивает успешное проведение климатической конференции COP29 в Азербайджане, заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Баку в различных направлениях "зеленой" энергетики.

Об этом Report заявили в министерстве энергетики Королевства.

“Прежде всего, хотелось бы поздравить Азербайджан с успешным проведением климатической конференции COP29 в Баку, на которой было подписано историческое соглашение о климатическом финансировании, а также заложена основа для достижения амбициозных финансовых целей в будущем и развития глобальных”, - заявили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что в настоящее время Саудовская Аравия и Азербайджан сотрудничают в рамках различных инициатив по борьбе с изменением климата.

“Одним из ярких примеров является совместная работа ACWA Power и SOCAR по строительству крупнейшей в Азербайджане и регионе ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт и инвестиционной стоимостью $345 млн. Кроме того, ACWA Power и SOCAR совместно работают над развитием технологий улавливания и хранения углерода”, - подчеркнули в ведомстве.

Также в Минэнерго сообщили, что обе страны работают над проектами, направленными на повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, включая совместную оценку проекта "Низкоуглеродные/зеленые удобрения".

"В рамках программы Саудовской Аравии "Видение 2030" и обязательств Азербайджана по устойчивому развитию наши страны разделяют общую цель по сокращению выбросов парниковых газов и внесению вклада в глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Все реализуемые проекты соответствуют нашим национальным климатическим целям и Парижскому соглашению, которое обе страны подписали" – заключили в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.

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