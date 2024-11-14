Микаил Джаббаров: За последние 30 лет Азербайджан инвестировал в страны ЦАРЭС 4,2 млрд долларов

За последние 30 лет прямые инвестиции из стран-участниц Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджан составили 1,4 млрд долларов США, а прямые инвестиции Азербайджана в ст

За последние 30 лет прямые инвестиции из стран-участниц Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджан составили 1,4 млрд долларов США, а прямые инвестиции Азербайджана в страны ЦАРЭС - 4,2 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на "Министерской встрече по партнерству ЦАРЭС в области климата, инноваций и торговли" в рамках COP29.

Он отметил, что Азербайджан продолжает усилия по укреплению торговых и инвестиционных отношений со странами ЦАРЭС: "За первые 9 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и странами-участницами ЦАРЭС составил около 4 млрд долларов США, а доля стран ЦАРЭС в общем объеме внешней торговли Азербайджана за этот период составил 11,5%. Такую же положительную динамику мы наблюдаем и во взаимных инвестициях".

Отметим, что план действий по изменению климата будет представлен на Министерской конференции ЦАРЭС. Основной целью Программы ЦАРЭС, созданной АБР в 1997 году, является содействие экономическому сотрудничеству между странами Центральной Азии, Южного Кавказа и Южной Азии.