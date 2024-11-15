Микаил Джаббаров обсудил с Гордоном Биррелом расширение партнерства Азербайджана и bp

Азербайджан и bp обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергоперехода, строительства солнечной электростанции, реализации инвестиционных проектов.

Азербайджан и bp обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергоперехода, строительства солнечной электростанции, реализации инвестиционных проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в рамках COP29 состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.

На встрече отмечено, что Азербайджан заинтересован в укреплении международного сотрудничества по энергетическому переходу в рамках борьбы с изменением климата.

В этой связи подчеркнута важность сотрудничества с компанией bp в сфере энергетического перехода, в том числе по проекту строительства солнечной электростанции.

"На встрече отмечено, что bp играет важную роль в реализации международных энергетических проектов, автором которых является Азербайджан, в освоении энергетических ресурсов нашей страны, а также в реализации инвестиционных проектов. Стороны обменялись мнениями о проектах зеленой энергетики, реализуемых при активном участии Азербайджана, возможностях развития совместной деятельности в области энергетической трансформации и других вопросах", - подчеркивает Минэкономики.