МИД: Великобритания будет добиваться амбициозных целей на COP29

Великобритания будет добиваться амбициозных климатических целей на COP29.

Как передает Report, об этом говорится в публикации британского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"Переход к чистой энергии создаст новые рабочие места, экономический рост и энергетическую безопасность как внутри страны, так и за рубежом", - добавили в МИД.