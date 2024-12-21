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Отчет комиссии ММ: Международные НПО проводят кампании против Азербайджана и готовят предвзятые отчеты

Отчет комиссии ММ: Международные НПО проводят кампании против Азербайджана и готовят предвзятые отчеты Установлено, что ряд международных НПО (Коалиция климатической справедливости COP29 и Требуй свои права на COP) в виде коалиций или небольших групп проводят кампании против Азербайджана и готовят предвзятые и односторонние отчеты.
COP29
21 декабря 2024 г. 13:59
Отчет комиссии ММ: Международные НПО проводят кампании против Азербайджана и готовят предвзятые отчеты

Установлено, что ряд международных НПО (Коалиция климатической справедливости COP29 и Требуй свои права на COP) в виде коалиций или небольших групп проводят кампании против Азербайджана и готовят предвзятые и односторонние отчеты.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Отмечается, что практически все эти НПО и фонды имеют штаб-квартиры в западных странах, а их основными донорами являются государственные органы и институты: "Некоторые из них открыто указывают своих доноров, некоторые частично, а есть и те, кто полностью скрывает эту информацию. Факты свидетельствуют, что они проводят кампанию против Азербайджана, используя одни и те же тезисы".

В отчете подчеркивается, что коалиция "Требуй свои права на COP" была создана 11 сентября 2024 года, и к ней присоединились 33 НПО и два физических лица, которые адресовали обращение международному сообществу, полное предвзятого отношения к Азербайджану.

Авторы отчета указали, что в результате исследования открытых источников (OSINT) было установлено, что эти "коалиции" были искусственно сформированы близким окружением человека, арестованного в Азербайджане за конкретное преступление.

"Деятельность и требования этих коалиций можно рассматривать как прямое вмешательство во внутренние дела Азербайджана", - говорится в отчете.

Кроме того, в нем отмечается, что хотя Армения официально дала согласие на проведение COP29 в Азербайджане, она всегда вела пропаганду против Азербайджана на всех платформах:

"Эта страна поднимает вопросы, не имеющие отношения к климатической конференции, пытается создать искусственную напряженность и подорвать международный авторитет Азербайджана. Если на начальном этапе и позже искусственно поднимались вопросы, не имеющие отношения к COP29, такие как мирные переговоры, мирное соглашение, освобождение лиц, совершивших военные преступления, то в последнее время можно видеть, что официальные лица Армении часто используют тезис "Азербайджан будет использовать COP29 для легитимизации будущей эскалации против Армении".

С марта 2023 года Rasmussen Global оказывает лоббистские услуги правительству Армении, привлекая ряд бывших должностных лиц ЕС в "сеть друзей Армении".

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Версия на английском языке Parliamentary Commission: Int'l NGOs campaign against Azerbaijan, prepare biased reports
Версия на азербайджанском языке COP29 ərəfəsində Azərbaycana qarşı təbliğat aparacaq veb-səhifələr yaradılıb - HESABAT

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