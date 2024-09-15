Мэр Газиантепа Фатма Шахин: Мы будем участвовать в COP29 вместе с Эмине Эрдоган

Мы будем участвовать в COP29 в Баку вместе с первой леди Турции Эмине Эрдоган.
Об этом корреспонденту турецкого бюро
По ее словам, Э.Эрдоган придает большое значение проведению в Азербайджане этого мероприятия, имеющего глобальное значение.
"Между Турцией и Азербайджаном имеются нерушимые братские связи, мы будем вместе и на COP29. В нынешней ситуации эта конференция является крупнейшей платформой, объединяющей стороны в борьбе с изменением климата. Каждый участник расскажет о мерах, предпринимаемых в этом направлении. Согласно договору, принятому в Бразилии в 1992 году, каждая страна несет ответственность за сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Эмине Эрдоган внесла важный вклад в реализацию важных экологических проектов в Турции. Ее призывы к миру по вопросам окружающей среды также высоко оцениваются ООН. Эмине ханум заявила, что Турция поддержит братский Азербайджан на COP 29", - отметила Ф.Шахин.
Она добавила, что город Газиантеп, который трансформировался с "зеленый" и "умный" город, особым образом готовится к COP29 и представит на конференции свой проект.
Отметим, что с 14 сентября в Турции проводится культурный фестиваль, в котором принимают участие представители СМИ из разных стран мира. На мероприятии