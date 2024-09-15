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Мэр Газиантепа Фатма Шахин: Мы будем участвовать в COP29 вместе с Эмине Эрдоган

Мэр Газиантепа Фатма Шахин: Мы будем участвовать в COP29 вместе с Эмине Эрдоган Мы будем участвовать в COP29 в Баку вместе с первой леди Турции Эмине Эрдоган.
COP29
15 сентября 2024 г. 18:00
Мэр Газиантепа Фатма Шахин: Мы будем участвовать в COP29 вместе с Эмине Эрдоган

Мы будем участвовать в COP29 в Баку вместе с первой леди Турции Эмине Эрдоган.

Об этом корреспонденту турецкого бюро Report сообщила мэр Газиантепа Фатма Шахин.

По ее словам, Э.Эрдоган придает большое значение проведению в Азербайджане этого мероприятия, имеющего глобальное значение.

"Между Турцией и Азербайджаном имеются нерушимые братские связи, мы будем вместе и на COP29. В нынешней ситуации эта конференция является крупнейшей платформой, объединяющей стороны в борьбе с изменением климата. Каждый участник расскажет о мерах, предпринимаемых в этом направлении. Согласно договору, принятому в Бразилии в 1992 году, каждая страна несет ответственность за сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Эмине Эрдоган внесла важный вклад в реализацию важных экологических проектов в Турции. Ее призывы к миру по вопросам окружающей среды также высоко оцениваются ООН. Эмине ханум заявила, что Турция поддержит братский Азербайджан на COP 29", - отметила Ф.Шахин.

Она добавила, что город Газиантеп, который трансформировался с "зеленый" и "умный" город, особым образом готовится к COP29 и представит на конференции свой проект.

Отметим, что с 14 сентября в Турции проводится культурный фестиваль, в котором принимают участие представители СМИ из разных стран мира. На мероприятии Report представлен корреспондентом турецкого бюро.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli bələdiyyə sədri Fatma Şahin: "Əminə Ərdoğanla bərabər COP29-da iştirak edəcəyik"

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