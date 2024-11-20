О нас

Masdar раскрыл планы по декарбонизации железных дорог Азербайджана

Masdar раскрыл планы по декарбонизации железных дорог Азербайджана Компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов определила потенциал декарбонизации ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в результате совместных исследований.
COP29
20 ноября 2024 г. 21:13
Masdar раскрыл планы по декарбонизации железных дорог Азербайджана

Компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов определила потенциал декарбонизации ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в результате совместных исследований.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыгов на мероприятии "На пути к устойчивому будущему с транспортными коридорами: железные дороги в климатической политике" в рамках COP29.

Он отметил, что Masdar и АЖД находятся на стадии исследования и в качестве первого шага планируют поэтапную декарбонизацию подвижного состава (rolling stock) и средств грузовой логистики.

Он также рассказал о планах по производству чистой энергии в Азербайджане.

По его словам, страна нацелена на производство до 10 гигаватт чистой энергии:

"Подписаны контракты на проекты мощностью 1 гигаватт, включая два проекта солнечной электростанции мощностью 760 мегаватт. Соглашения о дополнительном финансировании были подписаны в рамках COP29. Кроме того, реализован проект ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт".

Садыгов подчеркнул, что эти инициативы являются частью стратегии климатической устойчивости страны и цели устойчивого развития транспортного сектора.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Masdar” Azərbaycan dəmir yollarının dekarbonizasiyası ilə bağlı planlarını açıqlayıb

Экслюзивные новости

Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi