Masdar раскрыл планы по декарбонизации железных дорог Азербайджана

Компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов определила потенциал декарбонизации ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в результате совместных исследований.

Компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов определила потенциал декарбонизации ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в результате совместных исследований.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыгов на мероприятии "На пути к устойчивому будущему с транспортными коридорами: железные дороги в климатической политике" в рамках COP29.

Он отметил, что Masdar и АЖД находятся на стадии исследования и в качестве первого шага планируют поэтапную декарбонизацию подвижного состава (rolling stock) и средств грузовой логистики.

Он также рассказал о планах по производству чистой энергии в Азербайджане.

По его словам, страна нацелена на производство до 10 гигаватт чистой энергии:

"Подписаны контракты на проекты мощностью 1 гигаватт, включая два проекта солнечной электростанции мощностью 760 мегаватт. Соглашения о дополнительном финансировании были подписаны в рамках COP29. Кроме того, реализован проект ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт".

Садыгов подчеркнул, что эти инициативы являются частью стратегии климатической устойчивости страны и цели устойчивого развития транспортного сектора.