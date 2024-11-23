Марина Силва: Бразилия будет стремиться к полной прозрачности углеродных рынков

Бразилия будет прилагать усилия по прозрачности и максимально целостности углеродных рынков в рамках Статьи 6 Парижского соглашения, решения по которым были приняты на вечернем пленарном заседании на COP29 в Баку.
Как сообщает Report, об этом заявила министр окружающей среды и климата Бразилии Марина Силва на пресс-конференции по итогам первой части заключительной пленарной сессии COP29.
Министр подтвердила, что процесс обсуждения климатического финансирования зашел в тупик.
Однако это не помешало прорыву в многолетних переговорах и достижению договоренности о создании углеродных рынков в рамках Статьи 6 Парижского соглашения.
"Мы добились значительного прогресса после девяти лет интенсивных переговоров и дебатов, направленных на создание структуры и архитектуры, обеспечивающих надежность углеродных кредитов. Бразилия, как следующий председатель COP, продолжит работу над тем, чтобы этот процесс оставался максимально прозрачным и целостным. Мы понимаем, что углеродный рынок, не являясь панацеей для решения всех проблем и потребностей стран в развитии, остается одним из ключевых инструментов. При этом крайне важно сохранять его целостность и доверие к этому механизму", - заявила она.