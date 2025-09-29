Малини Мехра: Азербайджан сыграл ключевую роль в завершении Парижского регламента

Азербайджан сыграл ключевую роль в завершении Парижского регламента и развитии углеродных рынков.

Как передает Report, об этом заявила генеральный директор GLOBE Legislators Малини Мехра на Неделе климатических действий в Баку.

"Я считаю, что это действительно историческая встреча, и меня радует услышанное о вашем парламентском опыте, о том, как вы уже активно вовлечены в процессы. Азербайджан сыграл критически важную роль, поскольку именно на COP29 был закрыт регламент Парижского соглашения, что позволило окончательно прояснить положения статьи 6.4 и определить правила создания углеродных рынков. А углеродные рынки невозможно создать без участия парламентов", - отметила она.

По ее словам, GLOBE работает над вовлечением парламентариев в международные климатические процессы. Организация сыграла важную роль в разработке архитектуры климатического законодательства, начиная с Киотского протокола 1997 года, и продолжает объединять парламентариев из разных стран.

Малини Мехра также напомнила, что в прошлом году при участии Бакинского государственного университета и ведущих ученых из Университета Эксетера был подготовлен и переведен на азербайджанский язык справочник по климатической науке для парламентариев.

"Мы надеемся, что этот опыт вдохновит азербайджанских ученых изучать последствия изменения климата в своей стране и регионе, чтобы результаты их исследований могли влиять на диалог и принятие решений", - добавила она.