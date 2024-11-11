Лукашенко подверг критике ряд стран Запада за их позицию в вопросе борьбы с изменением климата

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике некоторые страны Запада за их отношение к борьбе с изменением климата.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике некоторые страны Запада за их отношение к борьбе с изменением климата.

Как передает Report об этом Лукашенко заявил в экспресс-интервью азербайджанскому телеканалу AnewZ.

Лукашенко, отвечая на вопрос о том, достижимой ли является цель, связанная с ограничением роста средней глобальной температуры на уровне 1,5 градуса и достаточно ли страны делают для этого, сказал: "Если будем так делать и в такой достаточности, то недостижимой. Ничего не меняется, наоборот, все хуже и хуже. Те страны, которые прежде всего должны заниматься сокращением выбросов, к сожалению, не делают этого".

Он акцентировал внимание на том, что "просвета в данном плане не видно".

Лукашенко также подверг критике некоторые западные страны за их позицию в вопросе участия на COP29 в Азербайджане: "Они думают, что все будет хорошо, климат меняться не будет и страны Запада это обойдет. То есть они думают, что обойдется. Не обойдется".