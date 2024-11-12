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Лукашенко: Беларусь выполняет обязательства по улучшению климатической ситуации

Лукашенко: Беларусь выполняет обязательства по улучшению климатической ситуации Беларусь выполняет все обязательства по улучшению климатической ситуации.
COP29
12 ноября 2024 г. 15:59
Лукашенко: Беларусь выполняет обязательства по улучшению климатической ситуации

Беларусь выполняет все обязательства по улучшению климатической ситуации.

Как передает Report, об этом заявил в своем выступлении в ходе климатической конференции COP29 в Баку президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Необходимо перенастроить национальные экономики, особенно сельское хозяйство, с учетом изменившегося климата. Беларусь активно этим занимается и готова делиться опытом", - сказал он.

По словам президента, мир уже столкнулся с ситуацией, когда новая продукция, позиционируемая как экологически безопасная альтернатива, наносит не меньший вред.

"Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции", - отметил он.

Лукашенко также отметил, что необходимо помочь развивающимся странам получить доступ к "зеленым технологиям", не нанося ущерб их государственной безопасности.

Он также отметил, что после прошлогоднего климатического саммита ситуация стала только хуже.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: Belarus iqlim vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə öhdəliklərini yerinə yetirir
Версия на английском языке Lukashenko: Belarus fulfills obligations to improve climate situation

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