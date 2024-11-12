Лукашенко: Беларусь выполняет обязательства по улучшению климатической ситуации

Беларусь выполняет все обязательства по улучшению климатической ситуации.

Беларусь выполняет все обязательства по улучшению климатической ситуации.

Как передает Report, об этом заявил в своем выступлении в ходе климатической конференции COP29 в Баку президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Необходимо перенастроить национальные экономики, особенно сельское хозяйство, с учетом изменившегося климата. Беларусь активно этим занимается и готова делиться опытом", - сказал он.

По словам президента, мир уже столкнулся с ситуацией, когда новая продукция, позиционируемая как экологически безопасная альтернатива, наносит не меньший вред.

"Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции", - отметил он.

Лукашенко также отметил, что необходимо помочь развивающимся странам получить доступ к "зеленым технологиям", не нанося ущерб их государственной безопасности.

Он также отметил, что после прошлогоднего климатического саммита ситуация стала только хуже.