Лиди Накпил: Предложение развитых стран по климатическому финансированию неприемлимо

Сделка по по новой коллективной количественной цели (NCQG) является неприемлемой в нынешнем варианте.

Предложение развитых стран по новой коллективной количественной цели (NCQG) в рамках климатического финансирования является неприемлемым.

Как передает Report, об этом журналистам заявила представительница Тихоокеанского движения по выплатам и развитию Лиди Накпил.

"Эта сделка неприемлема. Мы скорее будем бороться еще год, чем согласимся на действительно плохую сделку. Мы призываем правительства развивающихся стран отказаться от нее, это лучше чем то, что нам предлагают", - сказала она.

По словам Накпил, те цели NCQG, которые представляют развитые государства больше похожи на шутку и являются оскорбительными.

При этом она выразила удовлетворение тем фактом, что правительства стран Глобального Юга также не согласны со сделанным предложением по NCQG.