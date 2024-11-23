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Лиди Накпил: Предложение развитых стран по климатическому финансированию неприемлимо

Лиди Накпил: Предложение развитых стран по климатическому финансированию неприемлимо Сделка по по новой коллективной количественной цели (NCQG) является неприемлемой в нынешнем варианте.
COP29
23 ноября 2024 г. 17:32
Лиди Накпил: Предложение развитых стран по климатическому финансированию неприемлимо

Предложение развитых стран по новой коллективной количественной цели (NCQG) в рамках климатического финансирования является неприемлемым.

Как передает Report, об этом журналистам заявила представительница Тихоокеанского движения по выплатам и развитию Лиди Накпил.

"Эта сделка неприемлема. Мы скорее будем бороться еще год, чем согласимся на действительно плохую сделку. Мы призываем правительства развивающихся стран отказаться от нее, это лучше чем то, что нам предлагают", - сказала она.

По словам Накпил, те цели NCQG, которые представляют развитые государства больше похожи на шутку и являются оскорбительными.

При этом она выразила удовлетворение тем фактом, что правительства стран Глобального Юга также не согласны со сделанным предложением по NCQG.

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Версия на английском языке Lidy Nakpil: Developed countries' climate finance proposal unacceptable
Версия на азербайджанском языке Lidi Nakpil: İnkişaf etmiş ölkələrin iqlim maliyyələşməsi üzrə təklifi qəbuledilməzdir

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