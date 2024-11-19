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Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне COP29

Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне COP29 Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в выпуске мальков рыб, организованном компанией LU-MUN Holding в рамках 29-й сесси
COP29
19 ноября 2024 г. 22:30
Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в выпуске мальков рыб, организованном компанией LU-MUN Holding в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, в рамках акции, транслировавшейся онлайн в Зеленой зоне, в воду было выпущено 50 тысяч мальков осетровых и каспийских лососей.

Акция была организована в селе Еникенд Нефтчалинского района.

Отметим, что данное мероприятие было проведено с целью внесения вклада в сохранение биоразнообразия эндемичных видов рыб.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Yaşıl Zonada balıq körpələrinin suya buraxılışında iştirak edib

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