Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в выпуске мальков рыб, организованном компанией LU-MUN Holding в рамках 29-й сесси

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в выпуске мальков рыб, организованном компанией LU-MUN Holding в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, в рамках акции, транслировавшейся онлайн в Зеленой зоне, в воду было выпущено 50 тысяч мальков осетровых и каспийских лососей.

Акция была организована в селе Еникенд Нефтчалинского района.

Отметим, что данное мероприятие было проведено с целью внесения вклада в сохранение биоразнообразия эндемичных видов рыб.