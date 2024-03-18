Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры

Международные финансовые институты должны представить план по поддержке усиления, обновления существующей энергетической инфраструктуры и приспособить ее для ВИЭ.

Международные финансовые институты должны представить план по поддержке усиления, обновления существующей энергетической инфраструктуры и приспособить ее для ВИЭ.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера.

"Необходимо четко определить, как инфраструктура, я имею в виду сети, должна быть приведена в соответствие с возможностью приема и передачи возобновляемой энергии, создание взаимосвязей между ними, гибкости - это важные приоритеты",- сказал он.

По словам гендиректора, если это даст возможность приходу частных инвестиций: "При этом иногда дешевле построить новую инфраструктуру, чем переделывать старые сети традиционной электроэнергии".

"Мы хотим, чтобы COP четко указал, что международные финансовые институты должны предоставлять фонды для инвестирования в обновление, укрепление энергосетей, а может и создание новых",- добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.