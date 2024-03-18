Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью

Международное агентство по возобновляемой энергии(IRENA) играет важную роль в продвижении и развитии использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по всему миру, а также является ключевой платформой для обсуждения и сотрудничества в области ВИЭ, с

"Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям"

Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA), в котором состоят 168 стран и ЕС, играет важную роль в продвижении и расширении использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по всему миру, а также является ключевой платформой для обсуждения и сотрудничества в области ВИЭ, собирая вместе правительства, предпринимателей, ученых и другие заинтересованные стороны для совместного поиска решений по глобальным энергетическим вызовам.

Участие агентства IRENA на COP29, который осенью пройдет в Баку, имеет стратегическое значение в контексте борьбы с изменением климата и перехода к устойчивой энергетике. ВИЭ играют ключевую роль в снижении выбросов парниковых газов и смягчении изменений климата.

В интервью Report генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера рассказал о своих ожиданиях от COP29, о том как бедные страны могут вкладываться в ВИЭ, о важности энергоперехода и др.



- Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как IRENA будет сотрудничать с правительством Азербайджана в рамках COP29?

- Мы начали обсуждать возможность сотрудничества в рамках этого саммита на встречах в Азербайджане с министром иностранных дел, министром энергетики и назначенным президентом COP29.

IRENA, прежде всего, может предоставить данные по обязательствам утроения мощностей [обязательство утроить установленные в мире мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году, чтобы сохранить повышение глобальной температуры до 1,5°C], принятым в Дубае в декабре прошлого года.

Это даст понимание, где именно мы находимся в реализации этих обязательств. Мы подготовим отчет об этом, и это будет готовая модель для сотрудничества.

Мы также обсудили возможность проведения инвестиционного форума в Азербайджане и другие потенциальные совместные действия.

Так что сотрудничество идет абсолютно по всем направлениям, в том числе продолжаем поддерживать его на техническом уровне, и они будут продолжены.

Я вернусь в Баку в июне, когда будет проходить энергетическая неделя. Так что у нас будет возможность доработать все элементы этого сотрудничества и прийти с точным графиком действий.

- Как, по вашему мнению, дискуссии на COP29 могут способствовать энергетическому переходу?

- COP29 станет платформой для постановки новой цели по финансированию - 100 миллиардов долларов США [для реализации нового раунда национальных климатических планов]. Так что это будет одной из главных задач.

И я бы сказал, что сейчас нужно проверить, где мы находимся, и попытаться понять, насколько обязательства, взятые на себя в Дубае и предыдущих COP, стали реальностью. Потому что я точно могу сказать, что цифры демонстрируют, что мы опаздываем. Если мы не будем действовать, то через пару лет рискуем возможностью добиться цели 1,5°C.

- Каковы ваши ожидания от COP29?

- Прежде всего, инклюзивность, постановка новых целей по финансированию, а также развитие существующих и выдвижение новых, более высоких амбиций с точки зрения принятия обязательств на национальных уровнях (NDC). Каждая страна ставит перед собой задачи по вкладу в общее дело борьбы с климатическими изменениями, и повышение этих амбиций имеет большое значение.

В то же время, эти амбиции должны быть основаны на реальных цифрах. Эта задача стоит перед СОР29: обеспечение согласования обязательств стран с реальностью.

Это может быть еще одним важным результатом СОР29.

- Мы знаем, что развитые страны вкладывают больше средств в развитие возобновляемых источников энергии, но в бедных странах дело обстоит иначе. Они по-прежнему используют традиционные источники энергии. Как, по-вашему, можно решить эту проблему?

- Это очень важно. Мы также обсуждали это здесь в Баку.

Необходимо четко определить, как инфраструктура, я имею в виду сети, должна быть приведена в соответствие с возможностью передачи возобновляемой энергии, создание взаимосвязей между ними, гибкости - это важные приоритеты.



Таким образом международные финансовые институты должны представить план по поддержке усиления, обновления существующей инфраструктуры и приспособить ее для ВИЭ. Это первое, что необходимо сделать. Если это произойдет, особенно в Африке и в некоторых других частях мира, это даст возможность приходу частных инвестиций. При этом иногда дешевле построить новую инфраструктуру, чем переделывать старые сети для традиционной электроэнергии.

Любые инвестиции рассчитаны на получение прибыли. Таким образом, если вы не можете подключить энергию, полученную с помощью ВИЭ к сети и получать за нее оплату, это не будет иметь никакого смысла.

Я думаю, что мы впервые обсуждаем это. Мы хотим, чтобы COP четко указал, что международные финансовые институты должны предоставлять фонды для инвестирования в обновление, укрепление энергосетей, а может и создание новых.

- Возможно, есть что-то, о чем я не спросила, но вы хотели бы поделиться с нашими читателями?

- Мы придаем очень большое значение региональному сотрудничеству. Членами IRENA являются почти 170 стран, мы сотрудничаем со всеми государствами.

Но хочу подчеркнуть, что региональный подход актуален в контексте энергосистем. Их взаимосвязанность, гибкость помогут лучше решать стоящие перед нами задачи, когда это делается в региональном масштабе.

В то же время важно наращивать институциональный потенциал. Например, в большинстве стран есть министерства энергетики, нефти и газа, но нет учреждений, связанных с возобновляемыми источниками энергии.