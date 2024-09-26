Кристина Мартинес: COP29 сыграет важную роль в реализации Парижского климатического соглашения

10:13

Я надеюсь, что конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре текущего года, сыграет важную роль в обеспечении соблюдения Парижского климатического соглашения.

Об этом сказала Report rлавный специалист по вопросам развития предприятий и зеленым рабочим местам Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Кристина Мартинес.

Она отметила, что COP29 является одним из основных мероприятий, посвященных проблеме глобального изменения климата: "COP29 может успешно выполнить свою задачу. Думаю, что Азербайджан успешно примет это мероприятие".