Климатическое лицемерие главы МИД Германии: Запад перекладывает на развивающиеся страны ответственность за климат

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок разразилась душераздирающими комментариями на тему подходящего к концу климатической конференции СОР29, в которых пытается переложить ответственность ЕС за климатическое финансирование на других участников

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок разразилась душераздирающими комментариями на тему подходящей к концу климатической конференции СОР29, в которых пытается переложить ответственность ЕС за климатическое финансирование на других участников переговоров.

Как передает Report, министр опубликовала несколько сообщений в соцсетях, в которых клянется в верности Европейского Союза делу климатического финансирования.

Однако почему-то госпожа Бербок не замечает отсутствие лидеров западного блока, и в частности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на ключевых переговорах по соглашения по борьбе с изменением климата на саммите ООН COP29.

Хотя именно США и Европа несут основную ответственность за многовековые и масштабные загрязнения окружающей среды, Бербок пытается переложить бремя климатического финансирования на развивающиеся страны.

Столетиями европейские страны использовали колонии в Африке и Азии в качестве поставщиков природных ресурсов, не обращая внимание на полнейшее разрушение экосистем этих территорий. Да и сейчас пример Франции и ряда других стран, активно эксплуатирующих как свои колонии, так и бывшие подконтрольные территории, показывает лицемерность призыва главы МИД Германии якобы о поддержке климатической справедливости.

Если бы западный блок был настроен на достижение на COP29 удовлетворяющего все страны климатического соглашения, уровень представительства этих стран был выше, нежели приехавшие в Баку главы профильных министерств.

Фактически все усилия западного блока были направлены на максимальное сокращение затрат на климатическое финансирование. Предлагаемый уровень в 300 млрд долларов США в год на период до 2035 года никак не отражает потребности развивающихся стран, которые как раз таки в значительной степени подвержены последствиям изменения климата.

И развивающиеся страны открыто говорят об этом на COP29 – участившиеся наводнения, торнадо, ураганы наносит большой вред именно развивающимся странам, как в силу их географического расположения, так и с точки зрения устойчивости природным катаклизмам. Да и эти же катаклизмы участились как раз из-за меняющегося климата, ответственность за которое несет Запад.

Но именно эту ответственность главы государств Запада во главе с президентом США Джо Байденом, главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайн, президентом Франции Эммануэлем Макроном и прочими никак признавать в полной мере не хотят.

Аналитическая группа Report