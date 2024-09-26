Китай полностью поддерживает председательство Азербайджана на COP29

КНР полностью поддерживает председательство Азербайджана на COP29.

КНР полностью поддерживает председательство Азербайджана на COP29.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао на мероприятии, посвященном 75-летию со дня образования КНР.

По его словам, Китай привержен созданию с Азербайджаном справедливой, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве, глобальной системы управления климатом.

"Практическое сотрудничество между наши странами продолжает углубляться. За первые семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 21,9% в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня. Инициатива "Один пояс и один путь" способствует ускорению согласования в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, в связи с тем, что количество железнодорожных экспрессов Китай-Европа, проходящих через Азербайджан в южной части данного маршрута, стремительно увеличивается", - сказал он.

Дин Тао отметил, что товарооборот Китая и Азербайджана также показывает динамичный рост. Азербайджанская продукция, по его словам, получает все большее признание в КНР.

"Последние 32 года китайско-азербайджанских отношений продемонстрировали, что, придерживаясь принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела другого государства, равенства и взаимной выгоды, а также мирного сосуществования, страны с различными социальными системами, идеологией и историей могут успешно сотрудничать", - сказал он.

Временный поверенный в делах Китая отметил, что между двумя странами также развивается сотрудничество в рамках международных организаций.