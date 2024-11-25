Китай был готов увеличить климатическую помощь при демонстрации лидерства со стороны Запада

На саммите COP29 в Баку Китай заявил о готовности увеличить климатическую помощь, если развитые страны проявят больше инициативы. Несмотря на это, итоговая сумма в $300 млрд, согласованная промышленно развитыми странами, вызвала критику со стороны развива

На саммите COP29 в Баку Китай заявил о готовности увеличить климатическую помощь, если развитые страны проявят больше инициативы. Но этого не произошло, в итоге сумма в $300 млрд, согласованная промышленно развитыми странами, вызвала критику со стороны развивающихся государств, которые настаивали на минимуме в $500 млрд для борьбы с климатическим кризисом.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра экологии Азербайджана и президента COP29 Мухтара Бабаева, опубликованной в Guardian.

"Бакинский прорыв", достигнутый спустя две недели напряженных переговоров, объединил финансирование от правительств развитых стран, многосторонних банков развития и частного сектора. Благодаря этому объем климатического финансирования в этом году составит $1,3 трлн, говорится в статье.

После долгих лет неудачных попыток на CОР29 была также завершена разработка рамок для международной торговли на углеродных рынках - важнейшего механизма привлечения климатического финансирования для менее загрязняющих и менее богатых стран. Фонд потерь и ущерба - еще один новый финансовый ресурс для менее развитых стран - был сформирован незадолго до саммита, и уже имеет средства, которые начнут распределяться в будущем году.

Несмотря на важность достигнутого соглашения, его условия вызвали критику, говорится в материале. Развивающиеся страны изначально отклонили предложенные ежегодно $250 млрд, считая эту сумму несправедливой и недостаточной для преодоления климатического кризиса. Лишь после убедительных аргументов переговорной команды Азербайджана и благодаря гибкости некоторых стран, включая Великобританию, сумма была увеличена до $300 млрд.

Мухтар Бабаев подчеркнул, что соглашение далось непросто:“Этот результат мог бы быть лучше, но важно, что стороны не покинули Баку без договоренности”.

Он отметил, что переговоры продемонстрировали глубокий разрыв между глобальными Севером и Югом в вопросах климатического финансирования и ответственности.

Бабаев также назвал ошибкой нежелание западных стран не раскрывать проект соглашения - особенно финансовую часть – до предпоследнего дня. "Для Глобального Юга это выглядело как свершившийся факт. Этот подход отличался от подхода других ведущих стран, от которых ожидались увеличенные финансовые взносы. Китай все две недели координировал свою реакцию на переговоры планомерно с группой G77, объединяющей беднейшие страны мира. Китайцы были готовы предложить больше, если бы другие сделали то же самое (но другие этого не сделали)", - отметил он.

Задача председательства Азербайджана в COP29 на этом не заканчивается. Остается еще шесть месяцев до передачи полномочий Бразилии как организатору и ведущему переговорщику COP30. "То, о чем мы договорились в Баку, поможет замедлить последствия антропогенного изменения климата, но этого недостаточно. Это не завершает дебаты о том, кто платит. Это не меняет того факта, что чем дольше мы откладываем, тем больше будут расти затраты. Но по крайней мере в амазонский город Белен мы везем что-то жизненно важное и осязаемое: соглашение, которого могло и не быть"Ю - заключил он.