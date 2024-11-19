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Кира Форчун: ВОЗ высоко оценивает переговоры по климату на СОР29 в Баку

Кира Форчун: ВОЗ высоко оценивает переговоры по климату на СОР29 в Баку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценивает климатические переговоры, проходящие на СОР29 в Баку.
COP29
19 ноября 2024 г. 14:13
Кира Форчун: ВОЗ высоко оценивает переговоры по климату на СОР29 в Баку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценивает климатические переговоры, проходящие на СОР29 в Баку.

Об этом в интервью Report заявил представитель Европейского регионального бюро ВОЗ Кира Форчун.

Она также отметила большую заинтересованность международных делегаций в обсуждении климатических вопросов.

"Изменение климата - это действительно опасный кризис, негативно сказывающийся в том числе и на здравоохранении", - подчеркнула Форчун.

Она обратила внимание на то, что южные страны Евросоюза сейчас находятся в наибольшей опасности перед лицом климатических изменений. "Мы видим штормы в Испании и аномальную жару в Греции, все это страшные последствия изменения климата", - добавила представитель ВОЗ.

Говоря о готовности ЕС к возможной новой пандемии, которая рискует появиться как результат климатического кризиса, Форчун отметила, что Евросоюз может извлечь ценные уроки из ситуации с COVID-19. "Из COVID-19 можно извлечь много уроков. Мы готовы использовать полученный нами опыт в случае необходимости", - резюмировала она.

Напомним, что по данным ВОЗ, изменение климата уже приводит к росту инфекционных заболеваний, учащению природных катаклизмов и негативно влияет на продовольственную безопасность. Эксперты организации призывают мировое сообщество активизировать усилия по борьбе с климатическим кризисом, чтобы предотвратить катастрофические последствия для здоровья людей и экономики.

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Версия на английском языке Kira Fortune: WHO highly values climate negotiations at COP29 in Baku

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