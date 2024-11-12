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Касым-Жомарт Токаев: Казахстан приветствует инициативу президента Азербайджана по Каспию

Касым-Жомарт Токаев: Казахстан приветствует инициативу президента Азербайджана по Каспию Казахстан приветствует инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева по Каспийскому морю, которое находится в опасности.
COP29
12 ноября 2024 г. 15:00
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан приветствует инициативу президента Азербайджана по Каспию

Казахстан приветствует инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева по Каспийскому морю, которое находится в опасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем национальном заявлении на Саммите лидеров СОР29 в Баку.

"Самое большое озеро в мире в опасности, что является предметом общей озабоченности и требует долгосрочного международных совместных действий. Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева по Каспию, создать группу ученых и экспертов из стран Каспия для изучения и поиска решения проблемы", - сказал президент Казахстана.

Он также добавил, что Казахстан приложит все усилия для спасения Аральского моря.

По словам президента Казахстана, природные катастрофы не обошли его страну в виде обширных затоплений. Для преодоления таких явлений в будущем Казахстан представит многоуровневую систему реагирования и спасения.

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Версия на английском языке Kassym-Jomart Tokayev: Kazakhstan welcomes Azerbaijani President's initiative on Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Kasım-Jomart Tokayev: Qazaxıstan Azərbaycan Prezidentinin Xəzər dənizi ilə bağlı təşəbbüsünü alqışlayır

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