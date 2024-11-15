Как экономить воду и получить урожай в пустыне: Уникальный опыт Узбекистана

Одной из главных тем климатического саммита COP29 в Баку стала нехватка воды в Центральной Азии. Глобальное потепление подтачивает ледники, от которых берут начало реки региона. Одни страны расположены в горах и богаты водой. Те, что в низовье, полностью

Одной из главных тем климатического саммита COP29 в Баку стала нехватка воды в Центральной Азии. Глобальное потепление подтачивает ледники, от которых берут начало реки региона. Одни страны расположены в горах и богаты водой. Те, что в низовье, полностью зависят от "верхних". Конфликт между ними заложен самой природой. Лидеры республик даже не исключают войны из-за доступа к водным ресурсам.

Как передает Report со ссылкой на NEWS.ru , в кулуарах COP29 министр экологии Узбекистана Азиз Абдухакимов рассказал, как Ташкент решает проблему дефицита воды.

- Азиз Абдукахарович, на саммите ООН выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, напомнив миру о нехватке пресной воды в Центральной Азии. Какими методами ваше правительство собирается преодолевать эти трудности?

- В первую очередь нужно думать о воспитании будущего поколения. Очень важно привить людям понимание высокой ценности воды.

Мы проводим очень много образовательных программ - в школах, детских садах, - с тем, чтобы дети бережно относились к воде и элементарно экономили ее. Даже в бытовых условиях.

Вообще у нас традиционно вода считалась почти что святыней, источником жизни. Если кто-то загрязнял воду, это считалось большим грехом. Издревле в нашем регионе, во времена, когда караваны ходили по Шелковому пути, люди рыли колодцы, каждая капля считалась бесценным даром. Сегодня по-прежнему вода — это жизнь. Такой посыл преобладает в нашем обществе.

В последние годы климат изменился, ледники в горах тают все быстрее и проблема нехватки воды обостряется во всем регионе. Не зря наш покойный президент Ислам Абдулганиевич Каримов предрекал, что в Центральной Азии войны могут начаться именно из-за воды.

Правда, благодаря мудрой политике Шавката Миромоновича, мы смогли выстроить очень доверительные и сбалансированные отношения со всеми соседними странами. Это страны низовья — Туркменистан, Узбекистан, Казахстан. И страны верховья, откуда вода, собственно, к нам и поступает, - Таджикистан и Кыргызстан. Оттуда вода попадает в крупнейшие реки Центральной Азии Сырдарью и Амударью. Две реки - основные источники воды, и они позволяют справедливо распределять ресурсы.

Как страны Центральной Азии добиваются согласия в распределении пресной воды

- Все ли страны согласны, что ресурсы делятся справедливо?

- Наши министры водного хозяйства на постоянной основе встречаются и делят ресурсы пропорционально. Они исходят из общего количества воды, из многих других показателей, - решают, сколько воды будет потреблять каждая страна.

Узбекистан, в свою очередь, разработал широкомасштабную и детальную программу по водосбережению. В частности, для внедрения водосберегающих технологий создана целая система преференций. В первую очередь, речь идет об капельном орошении. На эту программу выделяются большие суммы — сотни миллионов долларов. Фермеры, сельхозпроизводители, которые внедряют капельное орошение и вообще водосберегающие технологии, получают очень серьезные субсидии.

Такая политика уже дает практические результаты. За последние несколько лет мы добились того, что потребление воды снизилось на 15%. При том производство сельскохозяйственной продукции выросло более чем в полтора раза.

Еще одно важное направление. Наш уважаемый президент выдвинул инициативу по сокращению расходов воды при ее транспортировке, - и теперь у нас строятся бетонные коллекторы. Все эти каналы, арыки (гидротехнрическое сооружение в виде небольшого оросительного канала. -ред.) бетонируются. Вода меньше расходуется по пути, во-вторых, вода течет быстрее, — соответственно, испаряется меньше.

- А как конкретно власти намерены приучить молодежь экономить воду в быту?

- В ходе образовательных мероприятий приводим детям примеры. Даже когда вы просто чистите зубы, не стоит открывать кран и позволять воде течь. Нет, набрал полстакана воды, и все. Достаточно, чтобы почистить зубы. Другой пример приводим: когда принимаете ванну или душ, тоже экономьте. Можно выключить воду, пока человек, допустим, мылит голову шампунем и так далее. В такие моменты вода непродуктивно уходит. Сейчас наши люди уже привыкли, закрывают на время кран.

Такая привычка возникла, конечно, и по другой причине, - многие домохозяйства уже оснащены водоизмерительными счетчиками. Постепенно повышаются тарифы на использование воды в домашних условиях.

Насколько я знаю, наши соседи тоже активно проводят реформы, внедряют аналогичные технологии. Общая наша цель — чтобы в центрально-азиатских странах вода использовалась рационально.

Можно ли воссоздать Аральское море

- Как решается проблема Арала? Можно ли возродить это море в размерах советского времени?

- К сожалению, море безвозвратно утеряно. Это проблема, которая досталась нам от периода Советского Союза, когда Центральная Азия и в первую очередь Узбекистан рассматривались как база по обеспечению страны хлопковым волокном. Безумная погоня за миллионами тонн хлопка привела к тому, что четвертое по величине озеро в мире, которое из-за своего размера называлось морем, исчезло.

Водосберегающие технологии, о которых я уже сказал, активно применяются в сельском хозяйстве, в промышленности, и эти меры все же увеличивают приток воды в уцелевшую часть Арала. Наш уважаемый президент дает очень четкие поручения на этот счет. В соответствии с этими инструкциями мы стараемся превратить проблемы Арала в новые возможности.

На месте моря возникла новая пустыня - Аралкум. Мы рассматриваем возможность использовать эти огромные территории. За счет засухоустойчивых растений мы хотели бы развивать там сельское хозяйство и в итоге получать биомассу, которую можно пускать на корм скоту, а можно — на производство биотоплива.

- Но разве там что-то вырастет, если почва соленая?

- Со временем можно будет получать даже мед. Да-да, есть растения, устойчивые и к соли, и к засухе. Речь идет в первую очередь о галофитах. Этот тип растений заодно еще останавливает движение песков, предотвращает солевые и пыльные бури, которые пока регулярно поднимаются с бывшего дна Аральского моря.

Галофиты могут создать новый источник дохода для местного населения. Мы в этом плане активно работаем с партнерами из КНР, с международными организациями. В частности, очень помогает ICBA - очень опытная организация, которая занимается агрокультурами, растущими на соленых почвах. Она расположена в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мы уже ведем научные изыскания о том, какие там высаживать растения. То есть со временем сможем превратить проблему в новые возможности. Очень много там возможностей.

Нас вдохновляет пример других стран, в том числе Китая. Китайцы эффективно используют свои пустыни. Например, выращивают огромное количество сортов "пустынного чая", за счет которых в итоге добывают мед, выращивают и растения, которые потом используют для салатов.

Есть перспективное растение - саликорния. В Китае используется для салатов, которые уже и солить не надо. Еще яичницу с ним готовят, и получается приятное на вкус блюдо. То есть мать-природа всегда дает нам возможности. Просто надо это все внимательно изучать.

Почему международное сообщество слышит голос Центральной Азии

- Какую пользу извлекла для себя делегация Узбекистана из участия в этой конференции?

- Во-первых, поздравляю азербайджанских коллег и друзей с успешным ее проведением. Все организовано на высочайшем уровне. Для участников это большая возможность обсудить актуальную повестку, скажем, связь зеленой энергетики с зеленым образованием.

Вот почему в нашей делегации есть и министр образования и науки. В целом у нас очень представительная делегация. Участвуют также министры энергетики, водного хозяйства, сельского хозяйства. Активно участвуем во всех мероприятиях.

Практически во всех мероприятиях принимают участие и азербайджанские министры. Мы благодарны Баку за возможность встретиться с партнерами, коллегами, обсудить с глазу на глаз вопросы.

Для нас это успешная конференция. Во-первых, она проводится в дружественном и братском Азербайджане. Во-вторых, мы можем совместно отвечать на вызовы, которые возникают в сфере экологии в Центральной Азии. Голос Центральной Азии уже хорошо слышен на всех уровнях международного сообщества. COP29 дал широкие возможности для продвижения национальных интересов как Узбекистана, так и всего центрального региона.