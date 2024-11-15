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Кадри Симсон: Странам предстоит многое сделать для достижения целей энергоперехода

Кадри Симсон: Странам предстоит многое сделать для достижения целей энергоперехода 12:07
COP29
15 ноября 2024 г. 12:27
Кадри Симсон: Странам предстоит многое сделать для достижения целей энергоперехода

Необходимо увеличить финансирование в непромышленные сектора экономики, обеспечить устойчивое снабжение ключевыми минеральными ресурсами, играющими роль в энергетическом переходе.

Как сообщает Report, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на "Инвестиционном форуме по энергетическому переходу для Центральной Азии" на "полях" COP29 в Баку.

Она отметила, что без этого невозможно достичь целей по возобновляемой энергии и энергоэффективности: "В результате мы не сможем достичь перехода к чистой энергии в соответствии с температурой 1,5°C. COP28 стал началом перехода от ископаемого топлива к альтернативному. Однако, странам еще предстоит достижение этих целей".

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Версия на английском языке Kadri Simson: Sustainability of critical mineral resources must be ensured for energy transition
Версия на азербайджанском языке Kadri Simson: "Enerji keçidi üçün əsas mineral ehtiyatların davamlılığı təmin edilməlidir"

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