Кадри Симсон: Странам предстоит многое сделать для достижения целей энергоперехода

12:07

Необходимо увеличить финансирование в непромышленные сектора экономики, обеспечить устойчивое снабжение ключевыми минеральными ресурсами, играющими роль в энергетическом переходе.

Как сообщает Report, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на "Инвестиционном форуме по энергетическому переходу для Центральной Азии" на "полях" COP29 в Баку.

Она отметила, что без этого невозможно достичь целей по возобновляемой энергии и энергоэффективности: "В результате мы не сможем достичь перехода к чистой энергии в соответствии с температурой 1,5°C. COP28 стал началом перехода от ископаемого топлива к альтернативному. Однако, странам еще предстоит достижение этих целей".