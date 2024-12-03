Ивонн Мойнихан: Wizz Air высоко оценивает вклад COP29 в решение климатических проблем

Венгерский лоукостер Wizz Air высоко оценивает вклад Бакинской климатической конференции COP29 в продвижение сотрудничества для поиска решений глобальных климатических проблем.

Венгерский лоукостер Wizz Air высоко оценивает вклад Бакинской климатической конференции COP29 в продвижение сотрудничества для поиска решений глобальных климатических проблем.

Об этом сказала Report директор по корпоративным вопросам и экологическому, социальному и корпоративному управлению Wizz Air Ивонн Мойнихан.

По ее словам, сфера авиаперевозок должна быть в центре климатических обсуждений, так как этой области труднее всего сократить выбросы углекислого газа.

"Интеграция экологически устойчивого авиационного топлива (SAF) и других инноваций в климатические стратегии является особенно важным вопросом. Однако мы хотели бы видеть более эффективные способы решения проблемы доступности SAF и его высокой стоимости для нашей отрасли. Во время COP29 мы провели значимые обсуждения с политиками, производителями SAF, представителями таких организаций, как Международная организация гражданской авиации и Международная ассоциация воздушного транспорта. Эти обсуждения были сосредоточены на ускорении производства SAF, расширении инновационных топливных технологий и создании регулирующих рамок, которые облегчат переход к авиации с нулевым уровнем выбросов", - сказала она.

Мойнихан отметила, что Wizz Air была одной из немногих авиакомпаний, участвовавших в COP29: "Мы чувствовали ответственность, что должны вынести на повестку те проблемы, с которыми сталкивается наша отрасль, обеспечить принятие решительных мер. Хотя на долю авиации приходится лишь 2-3% глобальных выбросов, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, требуют срочных решений", - сказала она.

Представитель компании также подчеркнула, что COP29 стала продуктивной платформой для диалога, но глобальные усилия все еще отстают от темпов, необходимых в авиационном секторе.

"Нас воодушевляют инициативы, которые обеспечат прозрачность и облегчат доступ к углеродным кредитам. Однако нам нужны более решительные политические меры, например, перенаправление нефтяных субсидий с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии", - добавила она.