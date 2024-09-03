Итальянский профессор: COP29 важна для решения финансовых аспектов борьбы с изменением климата

09:59

Платформа COP29 важна для решения финансовых вопросов в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный посланник Италии по вопросам изменения климата, профессор Франческо Корваро на диалоге высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" во вторник в Баку.

По его словам, все знают, насколько важна COP29: "Мы будем решать финансовые вопросы в борьбе с изменением климата. Мы видим войны между странами, но мы также можем обсудить борьбу с изменением климата. Ни одна страна в одиночку не может вести такую борьбу. Мы всегда должны помнить о важности климата и мира. Работая вместе, мы можем создать двухлетний отчет о прозрачности".