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Итальянский профессор: COP29 важна для решения финансовых аспектов борьбы с изменением климата

Итальянский профессор: COP29 важна для решения финансовых аспектов борьбы с изменением климата 09:59
COP29
3 сентября 2024 г. 10:15
Итальянский профессор: COP29 важна для решения финансовых аспектов борьбы с изменением климата

Платформа COP29 важна для решения финансовых вопросов в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный посланник Италии по вопросам изменения климата, профессор Франческо Корваро на диалоге высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" во вторник в Баку.

По его словам, все знают, насколько важна COP29: "Мы будем решать финансовые вопросы в борьбе с изменением климата. Мы видим войны между странами, но мы также можем обсудить борьбу с изменением климата. Ни одна страна в одиночку не может вести такую борьбу. Мы всегда должны помнить о важности климата и мира. Работая вместе, мы можем создать двухлетний отчет о прозрачности".

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Версия на английском языке Italian Professor: No single country can fight climate change alone
Версия на азербайджанском языке İtaliyalı professor: İqlim dəyişikliyi ilə tək bir ölkə mübarizə apara bilməz

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