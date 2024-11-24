Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку

На COP29, проведенном в Азербайджане, была достигнута историческая договоренность по полной согласованности шестой статьи Парижского соглашения по климату.

На COP29, проведенном в Азербайджане, была достигнута историческая договоренность по полной согласованности шестой статьи Парижского соглашения по климату.

Как сообщает Report , многолетние переговоры по этой статье, длившиеся почти 10 лет, не давали результатов, что препятствовало привлечению дополнительных средств для борьбы с изменением климата.

Хотя на COP28 в Дубае возлагались большие надежды на согласование пункта 6.4 Парижского соглашения, это оказалось невозможным. Однако на саммите в Баку стороны смогли договориться по пунктам 6.2, 6.4 и 6.8, дав зеленый свет функционированию углеродного рынка под полным контролем Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Шестая статья в целом предусматривает сотрудничество стран в реализации мероприятий по сокращению выбросов. Государства должны отчитываться друг перед другом о принятых мерах по сокращению выбросов углекислого газа и их переработке, в том числе через леса, а также отражать эти меры в своих Национально определенных вкладах (NDC).

Пункт 6.4 Парижского соглашения направлен на создание надежных и прозрачных углеродных рынков для стран, сотрудничающих в достижении климатических целей, и введение углеродных кредитов. Теперь государства будут взаимодействовать не на двусторонней основе, а под контролем и с участием UNFCCC, продавая друг другу углеродные кредиты.

В рамках этого механизма для каждой страны будет определена годовая норма выбросов углекислого газа. Государства, выбрасывающие меньше установленной нормы, смогут продавать неиспользованные квоты тем, кто превышает лимиты. Например, если ООН устанавливает для Азербайджана годовую норму выбросов CO₂ в 500 тонн, а страна, активно использующая "зеленую энергетику", выбрасывает только 400 тонн, то оставшиеся 100 тонн Азербайджан может продать другим государствам.

Этот механизм, учитывая, что развитые страны чаще превышают нормы выбросов, позволит привлекать дополнительные средства в развивающиеся и бедные страны. Все операции будут строго контролироваться ООН.

Пункт 6.8 предусматривает нерыночный подход, ориентированный на сотрудничество в реализации NDC в таких сферах, как сокращение выбросов, адаптация, финансирование, передача технологий и другие вопросы. Это включает поддержку в увеличении лесных массивов, внедрении новых технологий и других инициативах.

В целом, согласование шестой статьи позволит странам не только определять свои NDC, но и глобально регулировать меры по снижению выбросов, обеспечивая более эффективную борьбу с климатическим кризисом.