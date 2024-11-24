Исторический прорыв на COP29: Баку поставил новый климатический финансовый ориентир в $1,3 трлн

На конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку был достигнут прорывной консенсус о создании нового климатического финансового ориентира — "Цели финансирования Баку" (Baku Finance Goal).

На конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку был достигнут прорывной консенсус о создании нового климатического финансового ориентира - "Цели финансирования Баку" (Baku Finance Goal).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз на сайте COP29, этот механизм предусматривает мобилизацию $1,3 трлн ежегодно для развития климатических проектов в развивающихся странах до 2035 года.

Центральной частью новой цели является обязательство развитых стран выделять не менее $300 млрд в год на климатические проекты для развивающихся государств. Это в три раза превышает прежнюю цель в $100 млрд, установленную ранее.

Успех года дипломатии под эгидой Азербайджана

Прорыв стал результатом напряженной многомесячной дипломатической работы под руководством азербайджанского председательства COP29.

Президент конференции Мухтар Бабаев отметил:

"Цель финансирования Баку представляет собой лучшее возможное соглашение, которого мы могли достичь. В год геополитической раздробленности многие сомневались, что Азербайджан сможет обеспечить консенсус. Они ошибались. Баку навсегда изменил архитектуру глобального климатического финансирования".

Новые механизмы и исторические решения

Помимо "Цели финансирования Баку", на COP29 завершились десятилетние переговоры по статье 6 Парижского соглашения, регулирующей рынки углеродных квот. По оценкам, финансовые потоки от углеродных рынков могут достигнуть $1 трлн в год к 2050 году, что позволит снизить затраты на выполнение национальных климатических планов на $250 млрд ежегодно.

Также конференция ознаменовалась запуском Фонда по вопросам потерь и ущерба, который начнет распределять средства в 2025 году.

Новая эпоха климатического сотрудничества

COP29 стал знаковым событием, обозначившим ключевые шаги в борьбе с изменением климата:

Утверждение стандартов прозрачности и отчётности, включая Баку Платформу прозрачности;

Принятие "Баку инициативы по финансированию, инвестициям и торговле" (BICFIT);

Объявление глобальных обязательств в области сокращения выбросов метана, устойчивого туризма и водных ресурсов.

Международные эксперты подчеркивают, что достижения COP29 подтверждают роль Азербайджана как одного из ведущих участников глобальной климатической повестки.