Ирландский эксперт: Климатические проблемы усиливаются

Концепция "Единого здравоохранения" должна охватывать все сферы жизни человека.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра единого здравоохранения Ирландии Тони Холохан на "Конференции единого здравоохранения" в рамках COP29.
Он спрогнозировал усиление климатического кризиса:
"Пандемия COVID-19 выявила пробелы во многих сферах, поэтому важно сотрудничество всех секторов и гражданского общества. Тем самым мы можем внести свой вклад на глобальном уровне и объединить усилия для более устойчивого будущего".