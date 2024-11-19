Ирландский эксперт: Климатические проблемы усиливаются

10:24

Концепция "Единого здравоохранения" должна охватывать все сферы жизни человека.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра единого здравоохранения Ирландии Тони Холохан на "Конференции единого здравоохранения" в рамках COP29.

Он спрогнозировал усиление климатического кризиса:

"Пандемия COVID-19 выявила пробелы во многих сферах, поэтому важно сотрудничество всех секторов и гражданского общества. Тем самым мы можем внести свой вклад на глобальном уровне и объединить усилия для более устойчивого будущего".