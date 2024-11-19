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Ирландский эксперт: Климатические проблемы усиливаются

Ирландский эксперт: Климатические проблемы усиливаются 10:24
COP29
19 ноября 2024 г. 10:50
Ирландский эксперт: Климатические проблемы усиливаются

Концепция "Единого здравоохранения" должна охватывать все сферы жизни человека.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра единого здравоохранения Ирландии Тони Холохан на "Конференции единого здравоохранения" в рамках COP29.

Он спрогнозировал усиление климатического кризиса:

"Пандемия COVID-19 выявила пробелы во многих сферах, поэтому важно сотрудничество всех секторов и гражданского общества. Тем самым мы можем внести свой вклад на глобальном уровне и объединить усилия для более устойчивого будущего".

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Версия на английском языке Irish expert: One Health concept should encompass all sectors
Версия на азербайджанском языке İrlandiyalı mütəxəssis: "Vahid sağlamlıq" konsepsiyası bütün sektorları əhatə etməlidir

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