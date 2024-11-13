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Ираклий Кобахидзе: COP29 будет способствовать усилению роли Азербайджана

Ираклий Кобахидзе: COP29 будет способствовать усилению роли Азербайджана Это прекрасно, что соседняя, дружественная нам страна, принимает COP29, что будет способствовать усилению роли Азербайджана в целом, и в климатической повестке в частности.
COP29
13 ноября 2024 г. 13:45
Ираклий Кобахидзе: COP29 будет способствовать усилению роли Азербайджана

Это прекрасно, что соседняя, дружественная нам страна, принимает COP29, что будет способствовать усилению роли Азербайджана в целом, и в климатической повестке в частности.

Об этом Report заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в кулуарах климатической конференции.

"Должен отметить, что президент Ильхам Алиев вчера выступил с отличной речью", - сказал он, добавив, что конференция COP29 в Баку превосходная.

Касаясь возможности предоставления площадки для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, Кобахидзе отметил, что Грузия гордится дружественными отношениями с обеими сторонами. "Если возникнет необходимость в том, чтобы мы играли более активную роль в продвижении переговоров, мы готовы к этому", - сказал он.

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