Ингер Андерсен: Необходимо уделять внимание энергоэффективности и климатической устойчивости зданий

Необходимо уделять внимание энергоэффективности и климатической устойчивости зданий.

Необходимо уделять внимание энергоэффективности и климатической устойчивости зданий.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен во время выступления на министерской встрече по теме "Зеленое строительство, энергоэффективность зданий и климатическая устойчивость городов" в рамках COP29.

По ее словам, в 2023 году объем выбросов парниковых газов не только не сократился, но и вырос на 1,3%: "Сегодня, когда мы приближаемся к 2030 году, важно осознавать, что для удержания потепления на уровне 1,5 градусов, нам необходимо сократить выбросы на 41% к 2030 году".

Она подчеркнула, что в атмосферу ежегодно выбрасывается 57 гигатонн загрязняющих веществ, и чтобы не допустить превышения допустимого уровня температуры в 1,5 градуса, осталось всего 200 гигатонн: "В этом контексте строительный сектор имеет особое значение, поскольку на него приходится 21% всех выбросов парниковых газов. Поэтому мы должны думать о реконструкции существующего жилищного фонда и инфраструктуры, чтобы сделать их более климатически адаптированными и с низким уровнем выбросов".