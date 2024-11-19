IDEA и ICESCO подписали протокол о намерениях

16:55

19 ноября в рамках COP29 состоялась церемония подписания протокола о намерениях между Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) и Общественным объединением IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды).

Как сообщает Report, протокол подписали основатель и руководитель IDEA Лейла Алиева и генеральный директор ICESCO Салим бин Мухаммед аль-Малики.

Цель протокола о намерениях - расширение двустороннего сотрудничества между ICESCO и IDEA в борьбе с изменением климата, участие в экологических мероприятиях и совместная реализация соответствующих инициатив.

Стороны договорились о расширении сотрудничества в государствах-членах ICESCO в области охраны окружающей среды, предотвращения деградации почв, продовольственной и водной безопасности, информационной работы, совместных исследований, пилотных проектов, а также вовлечения молодежи и волонтеров, программ обмена и обмена знаниями.

Участники встречи выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества, отметив, что это усилит солидарность и обеспечит более эффективные проекты для повышения климатической устойчивости в странах исламского мира.