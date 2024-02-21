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Шварц: Германия проявляет особый интерес к COP29

Шварц: Германия проявляет особый интерес к COP29 Германия проявляет особый интерес к COP29, который состоится в ноябре 2024 года в Баку.
COP29
21 февраля 2024 г. 10:29
Шварц: Германия проявляет особый интерес к COP29

Германия проявляет особый интерес к 29-ой сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

Как передает Report, об этом заявил представитель посольства Германии в Азербайджане Хейко Шварц (Heiko Schwarz) в ходе конференции "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Карабахском регионе".

"Я уверен, что COP29 будет иметь огромный успех, и мы сделаем все возможное, чтобы это мероприятие прошло успешно. Наш главный переговорщик Дженифер Морган уже была в Азербайджане, мы провели очень плодотворные переговоры с различными министерствами. Сообща мы сможем решить эту проблему [изменения климата]",- сказал он.

Х. Шварц отметил, что Азербайджан является активной страной в вопросах водной дипломатии.

"Вопросы водной дипломатии обретают все большее значение с каждым годом. Нехватка водных ресурсов ощущается рядом стран. В прошлом году 9 экспертов по водным ресурсам из стран Южного Кавказа посетили Германию, чтобы узнать, как наша страна борется с этой проблемой. Мы уверены, что эти вопросы можно решить, только работая вместе. Стоит подчеркнуть, что Азербайджан очень активен в решении данной проблемы",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Heyko Şvarts: Almaniya COP29-a xüsusi maraq göstərir
Версия на английском языке Heiko Schwarz: Germany has special interest in COP29

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