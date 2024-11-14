Haber Global на COP29: Турция определяет климатическую повестку и призывает к активным действиям

На конференции COP29 в Баку телеканал Haber Global активно освещает инициативы Турции в области борьбы с изменениями климата и ключевые события, связанные с глобальными экологическими проблемами.

На конференции COP29 в Баку телеканал Haber Global активно освещает инициативы Турции в области борьбы с изменениями климата и ключевые события, связанные с глобальными экологическими проблемами.

Как сообщает Report , особое внимание уделяется заявлениям, в которых подчеркиваются важность решительных мер, инсталляций и обсуждения.

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум представил климатическую стратегию своей страны на Олимпийском стадионе, где проходит конференция.

Haber Global отмечает, что климатическая дорожная карта включает амбициозные цели по сокращению выбросов и совершенствованию экологических технологий. Редактор метеорологического отдела телеканала Бюньямин Сюрмели, комментируя выступление министра, отметил, что наибольшее внимание привлекла цель по сокращению выбросов в цементной промышленности. "Цемент является одним из основных источников выбросов, и Турция готова взять на себя ответственность за изменения в этой области", - подчеркнул Сюрмели.

СМИ указывает, что еще одним событием, привлекшим общественное внимание и широко освещенным в медиа, стала инсталляция на берегу Каспия в Баку. Haber Global сообщил об экспозиции реалистичного макета мертвого кита, выброшенного на берег, символизирующего последствия изменения климата для морских обитателей. Организатором этой акции выступила бельгийская экологическая организация Captain Boomer Collective.

В интервью Haber Global на COP29 министр Мурат Курум вновь подчеркнул важность участия развитых стран в финансировании борьбы с климатическим кризисом. Курум заявил, что Турция готова взять на себя часть глобальной ответственности и реализовывать местные инициативы по управлению водными ресурсами, аграрной политике и оптимизации производственных процессов.

Репортажи телеканала с COP29 подчеркивают, что Турция ориентирована на устойчивое развитие и активно призывает мировое сообщество к действиям, способным изменить экологическую ситуацию в глобальном масштабе.