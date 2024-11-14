О нас

Haber Global на COP29: Турция определяет климатическую повестку и призывает к активным действиям

Haber Global на COP29: Турция определяет климатическую повестку и призывает к активным действиям На конференции COP29 в Баку телеканал Haber Global активно освещает инициативы Турции в области борьбы с изменениями климата и ключевые события, связанные с глобальными экологическими проблемами.
COP29
14 ноября 2024 г. 23:34
Haber Global на COP29: Турция определяет климатическую повестку и призывает к активным действиям

На конференции COP29 в Баку телеканал Haber Global активно освещает инициативы Турции в области борьбы с изменениями климата и ключевые события, связанные с глобальными экологическими проблемами.

Как сообщает Report, особое внимание уделяется заявлениям, в которых подчеркиваются важность решительных мер, инсталляций и обсуждения.

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум представил климатическую стратегию своей страны на Олимпийском стадионе, где проходит конференция.

Haber Global отмечает, что климатическая дорожная карта включает амбициозные цели по сокращению выбросов и совершенствованию экологических технологий. Редактор метеорологического отдела телеканала Бюньямин Сюрмели, комментируя выступление министра, отметил, что наибольшее внимание привлекла цель по сокращению выбросов в цементной промышленности. "Цемент является одним из основных источников выбросов, и Турция готова взять на себя ответственность за изменения в этой области", - подчеркнул Сюрмели.

СМИ указывает, что еще одним событием, привлекшим общественное внимание и широко освещенным в медиа, стала инсталляция на берегу Каспия в Баку. Haber Global сообщил об экспозиции реалистичного макета мертвого кита, выброшенного на берег, символизирующего последствия изменения климата для морских обитателей. Организатором этой акции выступила бельгийская экологическая организация Captain Boomer Collective.

В интервью Haber Global на COP29 министр Мурат Курум вновь подчеркнул важность участия развитых стран в финансировании борьбы с климатическим кризисом. Курум заявил, что Турция готова взять на себя часть глобальной ответственности и реализовывать местные инициативы по управлению водными ресурсами, аграрной политике и оптимизации производственных процессов.

Репортажи телеканала с COP29 подчеркивают, что Турция ориентирована на устойчивое развитие и активно призывает мировое сообщество к действиям, способным изменить экологическую ситуацию в глобальном масштабе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Видео“Haber Global” COP29-da: Türkiyə iqlim gündəmini müəyyən edir və fəaliyyətə çağırır

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi