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Гутерриш: Соглашение на COP29 было абсолютно необходимо для cохранения предела в 1,5 градуса

Гутерриш: Соглашение на COP29 было абсолютно необходимо для cохранения предела в 1,5 градуса Благодарность правительству Азербайджана, президенту COP29 Мухтарe Бабаеву и его команде за их упорную работу выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
COP29
24 ноября 2024 г. 03:32
Гутерриш: Соглашение на COP29 было абсолютно необходимо для cохранения предела в 1,5 градуса

Благодарность правительству Азербайджана, президенту COP29 Мухтару Бабаеву и его команде за их упорную работу выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщает Report, об этом говорится в его официальном заявлении на сайте ООН.

По словам Гутерриша, это были сложные переговоры в условиях неопределенного и разделенного геополитического ландшафта : "Я благодарю всех, кто усердно работал над достижением консенсуса. Вы показали, что многосторонний подход – основанный на Парижском соглашении – может найти путь через самые сложные вопросы".

"Финансирование было приоритетом номер один. Развивающиеся страны, погрязшие в долгах, измученные стихийными бедствиями и оставшиеся позади в революции возобновляемых источников энергии, отчаянно нуждаются в средствах", - заявил генсек ООН, комментируя утверждение на COP29 Новой коллективной количественной цели (NCQG) климатического финансирования.

По его словам, это соглашение на COP29 было абсолютно необходимо для сохранения предела в 1,5 градуса. И страны его достигли.

"Я надеялся на более амбициозный результат – как в отношении финансирования, так и смягчения последствий – чтобы справиться с серьезной проблемой, с которой мы сталкиваемся. Но это соглашение обеспечивает основу для дальнейшего развития", - указал Гутерриш, добавив, что оно должно быть выполнено полностью и в срок.

"Обязательства должны быстро превратиться в наличные средства. Все страны должны объединиться, чтобы обеспечить достижение верхнего предела этой новой цели", - отметил генсек.

Во-первых, страны должны представить новые общеэкономические национальные планы действий по климату – или ОНУВ – согласованные с целью 1,5 градуса, задолго до COP-30, как было обещано. Страны G20, крупнейшие источники выбросов, должны возглавить этот процесс.

Во-вторых, нужны быстрые действия для выполнения обязательств, принятых в Пакте о будущем. В частности, по эффективным действиям в отношении долга; увеличению льготного финансирования и улучшению доступа; и существенному увеличению кредитного потенциала многосторонних банков развития.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi: COP29 razılaşması iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə gələcək addımların əsasını qoyur

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