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Гутерриш: Международное сотрудничество важно для климатической справедливости

Гутерриш: Международное сотрудничество важно для климатической справедливости Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш подчеркнул важность международного сотрудничества для борьбы с изменением климата и достижения климатической справедливости.
COP29
22 ноября 2024 г. 18:13
Гутерриш: Международное сотрудничество важно для климатической справедливости

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш подчеркнул важность международного сотрудничества для борьбы с изменением климата и достижения климатической справедливости.

Как передает Report, об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

"Международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении, необходимо для климатических действий. В условиях геополитических разногласий страны должны объединиться в рамках COP29, чтобы обеспечить климатическую справедливость и приблизить нас к формированию достойного мира для всего человечества", – заявил он.

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Версия на английском языке Guterres: International cooperation indispensable to climate action
Версия на азербайджанском языке Antonio Quterreş: İqlim ədaləti üçün beynəlxalq əməkdaşlıq vacibdir

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