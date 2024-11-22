Гутерриш: Международное сотрудничество важно для климатической справедливости

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш подчеркнул важность международного сотрудничества для борьбы с изменением климата и достижения климатической справедливости.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш подчеркнул важность международного сотрудничества для борьбы с изменением климата и достижения климатической справедливости.

Как передает Report, об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

"Международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении, необходимо для климатических действий. В условиях геополитических разногласий страны должны объединиться в рамках COP29, чтобы обеспечить климатическую справедливость и приблизить нас к формированию достойного мира для всего человечества", – заявил он.