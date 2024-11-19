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Группа по повестке действий COP29: Аграрный сектор может стать лидером в принятии решений по изменению климата

Группа по повестке действий COP29: Аграрный сектор может стать лидером в принятии решений по изменению климата 11^09
COP29
19 ноября 2024 г. 11:43
Группа по повестке действий COP29: Аграрный сектор может стать лидером в принятии решений по изменению климата

Сельское хозяйство может стать основным направлением трансформации борьбы с изменением климата - от поощрения практик устойчивого землепользования до повышения эффективности использования воды.

Как сообщает Report, об этом сказала сопредседатель группы по повестке действий COP29 Жаля Ибрагимова на мероприятии, посвященном запуску инициативы "Бакинская гармония" для поддержки фермеров в рамках СОР29.

По ее словам, аграрный сектор может стать лидером в принятии решений по изменению климата: "Мы гордимся тем, что сохраняем этот импульс, запуская "Бакинскую гармонию" для фермеров. Эта инициатива поможет усилить гармонию, координацию и обмен опытом для достижения большего эффекта. В рамках Программы действий COP29 она объединит различные инициативы, коалиции, сети и партнерства вокруг общей цели укрепления усилий фермеров, сел и сельских общин по повышению устойчивости к изменению климата".

Ибрагимова добавила, что на прошлой неделе был подписан меморандум о намерениях с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) для дальнейшего продвижения этой инициативы: "Посредством этой инициативы мы стремимся создать интегрированную систему, которая не только отвечает климатическим вызовам, но и способствует долгосрочной устойчивости, продовольственной безопасности, развитию сельских территорий и достижению целей устойчивого развития".

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Версия на английском языке Agriculture might be transformative force for climate
Версия на азербайджанском языке COP29 Fəaliyyət Gündəliyi qrupu: Kənd təsərrüfatı iqlim üçün transformasiyaedici qüvvə ola bilər

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