Госсекретарь Германии: Азербайджан находится в уникальной позиции совершить энергопереход

Азербайджан взял на себя большую роль став президентом предстоящего осенью СOP29, отметила она, добавив, что это значит много возможностей для страны, но в то же время много обязательств.

Азербайджан взял на себя большую роль, став президентом предстоящего осенью СOP29, что значит большие возможности для страны, но в то же время большие обязательства.

Как сообщает Report, об этом заявила на встрече с группой журналистов в Баку Дженифер Морган, госсекретарь и специальный представитель по международной климатической политике в Министерстве иностранных дел Германии.

"Мы поздравляем правительство страны с проведением данного мероприятия",- отметила Дж. Морган, добавив, что проведение COP в Баку создает в определенном смысле "полный цикл".

"Это интересно, что Азербайджан, являвшийся первой страной, начавшей интенсивную разведку и разработку в мире в значительных объемах ископаемого топлива, теперь работает над переходом к возобновляемым источникам энергии и стремится к энергоэффективности. Правительство страны заявляет, что оно заинтересовано в переходе на возобновляемые источники энергии, - сказала она. – Где найти место лучше, для реализации решений, принятых на СОР28?".

Германия весьма активно реализует переход от традиционных энергоресурсов к возобновляемым, почти 50% электричества вырабатывается за их счет, и страна движется к полному отказу от нефти, газа и угля. Германия готова поделится своим накопленным опытом в этом, сказала она.

По словам Дж. Морган, климатический кризис – это реальность, с чем согласны все, и он становится все интенсивнее. 2023 зафиксирован, как год самых высоких температур на Земле, также наблюдались интенсивные осадки и, как следствие, наводнения, и засуха.

Азербайджан, также, как и другие страны в мире испытывает последствия изменения климата, в том числе в такой сфере, как нехватка воды и засуха, с другой стороны, проливные дожди и оползни и другие негативные последствия.

Очевидно, все страны должны стремится к выполнению трех основных целей Парижского соглашения, включая удержания глобального роста температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия, сокращение выбросов парниковых газов на 43 процента к 2030 году и обеспечить нулевой уровень выбросов к 2050 году, добиться устойчивости и адаптации в условиях изменения климата и перенаправления финансовых ресурсов.