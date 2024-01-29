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Госсекретарь ФРГ: На COP29 в Азербайджане будут обсуждать механизмы реализации принятых решений

Госсекретарь ФРГ: На COP29 в Азербайджане будут обсуждать механизмы реализации принятых решений COP29 в Азербайджане станет местом обсуждения и создания механизмов и путей для осуществления многих решений, принятых на предыдущей конференции по климату в Дубае COP28.
COP29
29 января 2024 г. 18:45
Госсекретарь ФРГ: На COP29 в Азербайджане будут обсуждать механизмы реализации принятых решений

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане станет местом обсуждения и создания механизмов и путей для осуществления многих решений, принятых на предыдущей конференции по климату в Дубае COP28.

Как сообщает Report, об этом заявила на встрече с группой журналистов в Баку Дженифер Морган, госсекретарь министерства иностранных дел Германии.

По словам госсекретаря, например, ключевыми являются создание механизма финансирования и Национальными вкладами (NDC) в общее дело.

"Получить больше ясности, как страны определяют NDC, делая их в полной мере экономическим планом на будущее, каковы будут характеристики, что включат эти будущие планы на 2025 год. Все эти вопросы будут на повестке дня в этом году", - сказала она, добавив, что важные обсуждения будут вокруг того как сделать, чтобы эти планы соответствовали целевым показателям [недопущения роста глобальной температуры] на 1,5 градуса Цельсия.

Что касается вопросов финансовых механизмов, Морган отметила важность экономических преобразований во всем мире. При этом президентство в COP должно помимо стран вовлечь в диалог и международные финансовые организации, чтобы совместными усилиями идти в правильном направлении.

"Чтобы добиться трансформации экономических систем, нам необходимо перевести финансовую систему с инвестиций в ископаемое топливо и неустойчивое землепользования на возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, лучшее использование земли, декарбонизацию промышленности",- отметила она, добавив, что ключевым для этого является "Новая общая количественная цель" (New Collective Quantified Goal) для климатического финансирования.

"Таким образом, я думаю эта траектория достижения целевого показателя в 1,5 градуса хороший путь, Азербайджан может работать с ОАЭ для дальнейшего расширения достигнутого на СОР28 прогресса и подготовить основу для COP30 в Бразилии, чтобы установить задачи для вклада каждой страны, определяемого на национальном уровне", - считает Дж Морган.

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