Представитель ФРГ: Азербайджан добился больших успехов с планом действий, выдвинутым в рамках COP29

Азербайджан уже добился больших успехов с планом действий, выдвинутым в рамках председательства в COP29.

Азербайджан уже добился больших успехов с планом действий, выдвинутым в рамках председательства в COP29.

Об этом европейскому бюро Report сообщил сотрудник Федерального министерства окружающей среды, природы, охраны, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Мориц Вебер в Бонне, в рамках презентации некоторых инициатив, включенных в повестку дня председательства COP29.

"Темы, которые Азербайджан сегодня представляет в Бонне, имеют большое значение. Но основная работа впереди, и мы поддерживаем Азербайджан в реализации инициатив" - сказал Вебер.