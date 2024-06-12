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Представитель ФРГ: Азербайджан добился больших успехов с планом действий, выдвинутым в рамках COP29

Представитель ФРГ: Азербайджан добился больших успехов с планом действий, выдвинутым в рамках COP29 Азербайджан уже добился больших успехов с планом действий, выдвинутым в рамках председательства в COP29.
COP29
12 июня 2024 г. 19:35
Представитель ФРГ: Азербайджан добился больших успехов с планом действий, выдвинутым в рамках COP29

Азербайджан уже добился больших успехов с планом действий, выдвинутым в рамках председательства в COP29.

Об этом европейскому бюро Report сообщил сотрудник Федерального министерства окружающей среды, природы, охраны, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Мориц Вебер в Бонне, в рамках презентации некоторых инициатив, включенных в повестку дня председательства COP29.

"Темы, которые Азербайджан сегодня представляет в Бонне, имеют большое значение. Но основная работа впереди, и мы поддерживаем Азербайджан в реализации инициатив" - сказал Вебер.

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Версия на английском языке German official: Azerbaijan achieves major milestone with COP29 action plan
Версия на азербайджанском языке Almaniya dövlət rəsmisi: Azərbaycan COP29 çərçivəsində irəli sürdüyü fəaliyyət planı ilə böyük nailiyyətə imza atıb

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