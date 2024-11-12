Главы Казахстана и Кувейта в Баку договорились активизировать экономические связи

Казахстан привержен укреплению всестороннего сотрудничества с Кувейтом.

Казахстан привержен укреплению всестороннего сотрудничества с Кувейтом.

Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе встречи с наследным принцем Государства Кувейт шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом в рамках саммита COP29 в Баку.

По словам Токаева, Кувейт является важным партнером Казахстана в арабском мире.

Отметив устойчивое развитие двустороннего политического диалога и экономического взаимодействия, он выразил уверенность в том, что Кувейт имеет потенциал стать одним из крупных инвесторов казахстанской экономики, приведя в пример успешную деятельность кувейтских компаний.

Собеседники договорились активизировать торгово-экономические связи с акцентом на реализацию совместных инвестиционных проектов.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках многосторонних структур, в том числе в формате Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива.