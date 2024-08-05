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Главный переговорщик COP29 обсудил с кыргызской делегацией последствия изменения климата

Главный переговорщик COP29 обсудил с кыргызской делегацией последствия изменения климата Главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев обсудил последствия изменения климата с делегацией из Кыргызстана.
COP29
5 августа 2024 г. 22:03
Главный переговорщик COP29 обсудил с кыргызской делегацией последствия изменения климата

Главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев обсудил последствия изменения климата с делегацией из Кыргызстана.

Как передает Report, об этом сообщается на странице COP29 в соцсети Х.

"Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев обсудил с делегацией из Кыргызстана последствия изменения климата и необходимость климатических мер перед COP29", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un baş danışıqçısı Qırğızıstanın nümayəndə heyəti ilə iqlim dəyişikliyinin təsirlərini müzakirə edib

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