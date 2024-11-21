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Главный переговорщик COP28: Необходимо совместно противостоять глобальной утрате биоразнообразия

Главный переговорщик COP28: Необходимо совместно противостоять глобальной утрате биоразнообразия Главный переговорщик COP28 Хана Аль-Хашими призвала объединить усилия под председательством COP29 для борьбы с глобальным сокращением биоразнообразия.
COP29
21 ноября 2024 г. 19:10
Главный переговорщик COP28: Необходимо совместно противостоять глобальной утрате биоразнообразия

Главный переговорщик COP28 Хана Аль-Хашими призвала объединить усилия под председательством COP29 для борьбы с глобальным сокращением биоразнообразия.

Как сообщает Report, об этом Аль-Хашими заявила на мероприятии "От Баку до Белена: совместное смягчение последствий и адаптация Амазонский региональный механизм комплексного и устойчивого управления лесами в контексте статьи 6.8 Парижского соглашения".

"Мы должны объединиться под знаменем солидарности, как того требует председательство на COP29, чтобы решительно противостоять глобальной утрате биоразнообразия, рассматривая это как ключевой элемент достижения климатической устойчивости. Мы твердо намерены добиться успеха и активно работать над выполнением поставленных задач здесь, в Баку, и в Белене (в 2025 году)», - подчеркнула она.

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Версия на английском языке COP28 Lead Negotiator: Joint effort needed to combat global biodiversity loss

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