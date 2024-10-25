Глава UNEP призвала сосредоточиться на принятии конкретных решений на COP29 в Баку

Глава ЮНЕП призвала мировое сообщество сосредоточиться на принятии конкретных решений на COP29 в Баку

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен призвала страны прекратить "пустые разговоры" и сосредоточиться на принятии конкретных решений на саммите COP29 в Баку.

Как передает Report, в своем комментарии в отчете UNEP на 2024 год Андерсен подчеркнула, что мировое сообщество сегодня имеет достаточное количество средств для предотвращения катастрофического глобального потепления.

Однако нужна политическая воля, чтобы покончить с зависимостью мира от ископаемого топлива, подчеркнула она.

"Страны должны ускорить действия сейчас, продемонстрировать масштабное повышение амбиций и затем срочно реализовать их через политику и конкретные меры. В противном случае цель в 1,5°C будет недостижима", - сказала Андерсен.

По ее словам, для достижения цели в 1,5°C с минимальными затратами необходимо сократить выбросы на 42% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.

"Поскольку выбросы парниковых газов в 2023 году достигли нового исторического максимума в 57,1 гигатонны эквивалента диоксида углерода, удержать глобальное потепление в пределах 1,5°C удастся лишь при ежегодном сокращении выбросов на 7,5% до 2035 года. Сейчас самое время сдержать обещания - настало время решающих действий в области климата", - подчеркнула она.

Андерсен отметила, что цель в 1,5°C все еще реальна, и для этого в первую очередь необходимо расширить использование альтернативных источников энергии, обеспечить защиту лесов, ускорить энергопереход в секторах строительства, транспорта и промышленности.

"Для достижения результатов нам потребуется общегосударственный подход, меры, максимизирующие социально-экономические и экологические сопутствующие выгоды при снижении компромиссов, и как минимум шестикратное увеличение инвестиций в смягчение последствий. Члены G20, ответственные за крупнейшие объемы эмиссии, должны будут взять на себя основную нагрузку, поскольку они доминируют в мировой экономике", - сказала она.

Глава UNEP добавила, что по сути потребуется глобальная мобилизация в масштабах и темпах, невиданных ранее.

"Поэтому я призываю все страны: хватит пустых разговоров. Используйте COP29 в Баку, чтобы усилить действия прямо сейчас, подготовить почву для значительно более строгих национальных обязательств по сокращению выбросов (NDC), а затем приложить все усилия, чтобы выйти на путь достижения цели 1,5°C к 2030 году", - сказала она.