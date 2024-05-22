Вероника Баги: COP29 - важное событие для всего региона

Проведение COP29 в Азербайджане является важным событие не только для страны, но и для всего региона.

Проведение COP29 в Азербайджане является важным событие не только для страны, но и для всего региона.

Как передает Report, об этом заявила глава венгерской делегации в РКИК ООН Вероника Баги в ходе мероприятия "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"Венгрия и Азербайджан входят в одну региональную - восточноевропейскую группу. А из-за геополитической ситуации и напряженности в регионе на самом деле это был очень сложный переговорный процесс, даже с принятием решения о том, кому и где организовать эти переговоры. Потому что дело не только в местоположении, но и в повестке дня в целом, а также в том, как привлечь внимание к региону и как привлечь внимание к стране. Таким образом, это очень важное событие для страны и очень важное событие для региона", - сказала она.

По ее словам, "тройка" также будет играть важную роль в борьбе с климатическими изменениями.

Она напомнила, что в ходе COP28 в Дубае Армения согласилась на проведение следующей Конференции в Азербайджане и это было знаменательным событием. "Все это говорит о том, что даже страны с очень разным опытом и напряженными отношениями способны объединиться и прийти к общему соглашению",- добавила Баги.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.