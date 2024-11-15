Глава ТАР: Планируем достичь золотого стандарта по выбросам к 2026 году

Оператор Трансадриатического трубопровода по доставке азербайджанского газа на европейские рынки компания ТАР подключилась к Партнерству по метану в нефтегазовой отрасли (OGMP) и в этом году уже достигли уровня 4.

Оператор Трансадриатического трубопровода по доставке азербайджанского газа на европейские рынки компания ТАР подключилась к Партнерству по метану в нефтегазовой отрасли (OGMP) и в этом году уже достигли уровня 4.

Как сообщает Report, об этом сказал управляющий директор TAP AG Лука Скиепатти (Luca Schieppati) на мероприятии по этому партнерству на СОР29 в Баку.

"Для газовой отрасли очевидным приоритетом является борьба с утечками и выбросами. Мы начали нашу деятельность в конце 2020 года, и с самого начала для нас была важна необходимость работы над нашими выбросами в целом, выбросами парниковых газов и, в частности, над утечками", - сказал он.

Компания разработала план управления выбросами и уже достигла значительных результатов. "Ежегодно проводятся тестирования на наших объектах в трех странах, и мы уже достигли 70% сокращения по сравнению с первыми измерениями 2021 года. Мы присоединились к OGMP в прошлом году и сразу достигли в этом году Уровня 4", - сказал Скиепатти, добавив, что к 2026 году есть уверенность в достижении золотого стандарта, как предвидел Italgaz.

Важно отметить, что это касается не только европейской секции Южного газового коридора, SOCAR также присоединился к OGMP. Таким образом, весь Южный газовый коридор сфокусирован на этом приоритете, сказал он.

"Все это требует внимания, требует реорганизации, но это важный элемент для продолжения устойчивого развития - это не только безопасные поставки или диверсификация, но и долгосрочный путь к устойчивости как источника выбросов", - сказал он.

Поэтому сокращение углеродного следа, включая метан и утечки, является ключевой частью процесса. "Это приоритет компаний, что обеспечит нам в долгосрочной перспективе не только постоянный вклад в более безопасную, надежную транспортировку газа и прием в систему возобновляемых и низкоуглеродных газов, но и гарантию того, что мы не влияем негативно на будущее", - сказал он.

OGMP, как уже упоминалось ранее, также является ключевым способом соответствия регулированию выбросов метана, поэтому это правильный подход - соблюдать это, заключил глава TAP.