Глава МИД: Председательство COP29 активизирует совместные усилия в области климата и мира

Председательство COP29 в течение последних нескольких месяцев активно возглавляло международные усилия по активизации совместных действий в области взаимосвязи климата и мира.

Председательство COP29 в течение последних нескольких месяцев активно возглавляло международные усилия по активизации совместных действий в области взаимосвязи климата и мира.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на заседании группы высокого уровня "Климат и мир" в рамках COP29.

По его словам, конфликты и их разрушительные последствия для инфраструктуры и биоразнообразия способствуют дальнейшему усугублению климатического кризиса, создавая порочный круг, который подрывает мир, устойчивость и развитие.

Глава ведомства отметил, что в Баку был организован второй в истории конференциий COP специальный День помощи в восстановлении мира, а также создано первое партнерство, посвященное взаимосвязи климата и мира.