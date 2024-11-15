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Глава МИД: Председательство COP29 активизирует совместные усилия в области климата и мира

Глава МИД: Председательство COP29 активизирует совместные усилия в области климата и мира Председательство COP29 в течение последних нескольких месяцев активно возглавляло международные усилия по активизации совместных действий в области взаимосвязи климата и мира.
COP29
15 ноября 2024 г. 11:40
Глава МИД: Председательство COP29 активизирует совместные усилия в области климата и мира

Председательство COP29 в течение последних нескольких месяцев активно возглавляло международные усилия по активизации совместных действий в области взаимосвязи климата и мира.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на заседании группы высокого уровня "Климат и мир" в рамках COP29.

По его словам, конфликты и их разрушительные последствия для инфраструктуры и биоразнообразия способствуют дальнейшему усугублению климатического кризиса, создавая порочный круг, который подрывает мир, устойчивость и развитие.

Глава ведомства отметил, что в Баку был организован второй в истории конференциий COP специальный День помощи в восстановлении мира, а также создано первое партнерство, посвященное взаимосвязи климата и мира.

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Версия на английском языке FM Bayramov: COP29 Presidency actively leads joint efforts in climate and peace
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: COP29 sədrliyi iqlim və sülh sahəsində birgə səyləri aktivləşdirir

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