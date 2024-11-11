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Генсек ВМО: На COP29 cтраны должны показать амбициозность NDC

Генсек ВМО: На COP29 cтраны должны показать амбициозность NDC На климатической конференции COP29 в Баку страны должны показать амбициозность национально определяемых вкладах (NDC).
COP29
11 ноября 2024 г. 15:14
Генсек ВМО: На COP29 cтраны должны показать амбициозность NDC

На климатической конференции COP29 в Баку страны должны показать амбициозность национально определяемых вкладах (NDC).

Об этом Report заявила генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селеста Сауло.

«Нам нужно, чтобы весь мир сыграл здесь свою роль. Это касается не только Глобального Севера или Глобального Юга, это коллективные усилия. Поэтому нам нужно, чтобы каждая страна участвовала в борьбе с изменением климата. Надеемся, что будет достигнуто соглашение об основном финансировании, которое необходимо развивающемуся миру для обеспечения действительно справедливого энергоперехода», - сказала она.

Генсек ВМО также выразила оптимизм в вопросе достижения цели по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5°C: «Я бы сказала, что нам всем нужно быть оптимистами [в этом вопросе], потому что нам не понравится жить в мире, где этот порог будет превышен».

COP29 начал свою работу в Баку 11 ноября, конференция завершится 22 ноября.

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